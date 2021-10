Diocesi: Vercelli, il 28 ottobre un incontro per capir come “Vivere in una società medicalizzata”

“Vivere in una società medicalizzata. Aspetti medici, sociologici, bioetici”. Questo il titolo dell’incontro in programma per giovedì 28 ottobre, a Vercelli. L’iniziativa, promossa nell’ambito del ciclo “Coltiviamo la vita” dalle sezioni vercellesi di Associazione medici cattolici italiani, Alleanza cattolica e Unione cattolica italiana insegnanti medi, sarà ospitata dalle 17 presso l’aula magna del Seminario arcivescovile con l’obiettivo di “riflettere sul continuo aumento del consumo di farmaci e del ricorso alle prestazioni medico-sanitarie nel nostro Paese, aumento che pone la questione della salute al centro delle preoccupazioni personali e dell’opinione pubblica, provocando una vera e propria ‘medicalizzazione’ della cultura contemporanea”.

Di “Organizzazione sanitaria e medicalizzazione” parlerà il dott. Gianfranco Zulian, direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Novara, mentre la dott.ssa Anna Rosa Favretto, docente di Sociologia presso l’Università di Torino, si soffermerà sul fatto che “Siamo tutti a rischio. La medicalizzazione della vita quotidiana”. A don Paolo Merlo, docente di Bioetica presso la Facoltà teologica di Torino, toccherà invece spiegare “Che ne dice la bioetica?”.