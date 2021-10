Chiese di Calabria: a Gioia Tauro due incontri del corso “Educazione digitale e salute”

“Educazione digitale e salute”. Questo il tema del corso di formazione promosso dalla Pastorale della salute della Conferenza episcopale calabra e coordinati da don Antonino Martello, direttore della Pastorale della salute regionale.

Come si legge nella locandina di presentazione, “viviamo un tempo fortemente caratterizzato dall’uso di tecniche e tecnologie di comunicazione digitale, strumenti che facilitano il lavoro, le relazioni, lo scambio di informazioni, l’intrattenimento”. “Ma – viene osservato – non solo, il digitale ha ormai conquistato settori impensabili e ci costringe tutti a fare i conti con queste innovazioni, mezzi straordinari ma non privi di insidie”.

Due gli incontri in programma nella diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, che vedranno come relatore Filippo Andreacchio, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. Entrambi si terranno presso la Casa del laicato, a Gioia Tauro, dalle 16.30 alle 18.30. Il primo, mercoledì 27 ottobre, sarà dedicato a “Cultura digitale e nuove dipendenze”; il secondo, mercoledì 3 novembre, approfondirà la “Salute digitale, tra opportunità e abusi”. Il ciclo prevede altri incontri nelle diocesi di Catanzaro e Rossano-Cariati.