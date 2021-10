Settimana sociale: Gentiloni, “non possiamo rispondere a problemi globali con risposte locali”

Foto SIR/Marco Calvarese

(da Taranto) “Non possiamo rispondere a problemi globali con risposte locali. Di fronte a problemi comuni dobbiamo rispondere con responsabilità comuni”. Ne è convinto Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, intervenuto alla terza giornata della Settimana sociale di Taranto con un videomessaggio. “Tutto è connesso, e mai come in questi tempi è diventata una consapevolezza”, fa notare Gentiloni citando l’esempio della pandemia e la rapidità con cui si è diffusa in tutto il mondo, “provocando non solo l’emergenza sanitaria ma anche la più grave recessione economica dal dopoguerra”. Il Next Generation Eu, la tesi di Gentiloni, “può essere un’occasione di rilanciare la crescita e renderla più sostenuta e più sostenibile”. Quanto all’emergenza climatica, il commissario europeo fa notare che “il ruolo dell’Europa è stato cruciale per definire gli Accordi di Parigi sul clima e ha moltiplicato gli sforzi per raggiungere la neutralità climatica nel 2050 e predisporre un pacchetto di misure per ridurre del 55% le emissioni di carbonio entro il 2023”.