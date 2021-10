Giornata missionaria mondiale: Senigallia, stasera veglia diocesana con testimonianza video di padre Maccalli

In occasione della 95ª Giornata missionaria mondiale, quest’anno sul tema “Testimoni e profeti, la diocesi di Senigallia celebrerà nella serata di oggi, sabato 23 ottobre, la veglia diocesana. Durante il momento di riflessione e preghiera, ospitato dalle 21 in duomo, verrà proiettata la video testimonianza di padre Pier Luigi Maccalli, missionario cremasco della Società delle missioni africane, rapito in Niger nel settembre 2018 e rilasciato dopo due anni. Un’altra testimonianza, questa in presenza, sarà offerta dal comboniano padre Giorgio Padovan, che da febbraio è a Pesaro nella comunità di Villa Baratoff, dopo aver vissuto per 25 anni in Brasile come missionario ad gentes.

“Sentiremo – ha spiegato Stefano Pioppi, direttore dell’Ufficio missionario diocesano – come hanno incrociato realmente, con le azioni quotidiane, la concretezza, l’interiorità, i problemi reali, le domande reali della gente incontrata; cosa ha la fede cristiana da offrire per il mangiare, il dormire, il lavorare, l’amare di oggi”.