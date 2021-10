Settimana sociale: suor Smerilli, no alla tentazione di “inscatolare tutto”

(da Taranto) “Creare connessioni, spazi aperti per collaborare, fuggendo dalla tentazione di voler inscatolare tutto”. È questo, secondo suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, intervenuta alla terza giornata della Settimana sociale di Taranto, il dovere degli adulti verso i giovani. “Preparare il futuro, non essere preparati al futuro”, la ricetta della religiosa sulla scorta di Papa Francesco: “dobbiamo fare la nostra parte perché il futuro vada nella direzione che noi desideriamo”.