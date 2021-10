Diocesi: Savona-Noli, il 27 ottobre mons. Marino consacrerà l’altare e benedirà i mosaici realizzati da Rupnik per la cappella delle suore carmelitane

Nella serata di mercoledì 27 ottobre, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino consacrerà l’altare e benedirà i mosaici che l’artista gesuita Marko Ivan Rupnik e i suoi collaboratori del Centro Aletti di Roma hanno realizzato nei mesi scorsi per la cappella delle suore carmelitane di Savona, in via Firenze 30. Lo farà nel corso di una celebrazione in programma alle 18.

“Padre Rupnik – ricorda una nota della diocesi – ha al suo attivo importanti lavori come i mosaici della cappella ‘Redemptoris’ in Vaticano, quelli delle basiliche di Fatima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del santuario di Lourdes, la cappella del vescovado di Tenerife a San Cristóbal de La Laguna, della chiesa ortodossa della Trasfigurazione a Cluj e del santuario di san Giovanni Paolo II a Cracovia”.