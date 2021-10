Settimana sociale: Rossi (biblista), “non è possibile prendersi cura del creato senza prendersi cura dei fratelli”

(da Taranto) “Non è possibile prendersi cura del creato senza prendersi cura dei fratelli”. Lo ha detto la biblista Benedetta Rossi, aprendo con la sua meditazione la terza giornata di lavori della Settimana sociale di Taranto. “Non esiste la cura del creato senza la pratica della giustizia, della cura dell’altro”, ha spiegato la biblista sulla scorta di una rassegna di passi biblici. “Ciò che deve essere spezzato per una nuova alleanza con Dio è la violenza reciproca”, ha spiegato Rossi “ciò che Dio dona al suo popolo e ciò che chiede al suo popolo è che pratichi la giustizia, il diritto, la misericordia, la compassione, la fedeltà. Da qui passa la riparazione, è questo che renderà di nuovo la terra feconda”. Di qui la necessità di rispondere ad un doppio imperativo reciproco: “Praticare la giustizia, prendersi cura del fratello, per prenderci cura della creazione” e nello stesso tempo “prendersi cura del creato per prendersi cura del fratello”.