Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate oltre 88,5 milioni di dosi, vaccinate più di 44,2 milioni di persone over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 88.509.971 somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a ieri sera, emerge che sono 44.262.785 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari all’81,95% della popolazione italiana over 12. Sono 46.424.403 le persone (pari all’85,96% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 202.621 le dosi addizionali 741.687 quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 45.497.894 le somministrazioni a donne e 43.012.077 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.048.058 i 12-19enni immunizzati, 4.854.060 i 20-29enni, 5.169.703 i 30-39enni, 6.839.775 i 40-49enni, 8.011.431 i 50-59enni, 6.610.011 i 60-69enni, 5.466.676 i 70-79enni, 3.472.644 gli 80-89enni e 790.427 gli over 90.

Rispetto alle 99.778.742 dosi finora disponibili in tutta Italia (71.158.527 di Pfizer/BioNTech, 15.231.806 di Moderna, 11.543.525 di AstraZeneca e 1.844.884 di Janssen), ne sono state inoculate l’88,7%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 2.004.385 a fronte di 2.388.604 effettuate a febbraio, di 6.076.024 a marzo, di 9.785.917 ad aprile, di 15.109.990 a maggio, di 16.713.159 a giugno, di 16.709.116 a luglio, di 9.192.600 ad agosto e di 6.876.899 a settembre. Nel mese di ottobre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 3.612.690 le somministrazioni totali che hanno riguardato 1.088.449 prime dosi (comprese 10.267 di vaccino monodose Janssen), 1.588.994 seconde dosi e 120.055 dosi addizionali. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.632.399 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.