Diocesi: Fermo, in cattedrale visite guidate “Sulle orme dei santi, martiri e beati: le reliquie”

Un percorso tra fede, arte e devozione. È quello che verrà proposto nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre prossimi nella cattedrale di Fermo con “Sulle orme dei santi, martiri e beati: le reliquie”. Da un’idea di don Michele Rogante e Chiara Curi, rispettivamente rettore della cattedrale e collaboratrice dell’Ufficio diocesano Beni culturali, in collaborazione con quest’ultimo, saranno organizzate visite guidate all’interno della cattedrale.

“Focalizzando l’attenzione sulle numerose reliquie presenti in cattedrale – spiegano gli organizzatori – l’iniziativa proposta sarà un’occasione unica per fare un viaggio nel quale scoprire alcune meraviglie non sempre visibili durante l’anno. Accompagnati da una guida, grazie al percorso che toccherà l’atrio, la cappella dell’Immacolata, la chiesa stessa e la cripta, si potranno conoscere ed apprezzare alcune bellezze custodite dalla Cattedrale e sconosciute ai più”. Le visite avranno inizio in quattro orari: alle 10, alle 15, alle 16 e alle 17.30; necessaria la prenotazione.

Saranno “tre giorni importanti – evidenzia don Rogante – che da un punto di vista liturgico vedono al centro la solennità di tutti i Santi il 1° novembre e la commemorazione dei fedeli defunti il 2 novembre: proprio in questo ultimo giorno, martedì 2 novembre, l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio presiederà in Cattedrale una messa alle 19, nella quale ricorderà tutti i fedeli defunti”.