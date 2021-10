Diocesi: Imola, da domani il Giubileo per il 750° della dedicazione della cattedrale. Apertura della Porta santa e celebrazione presieduta dal card. Gambetti

Prenderà il via domani, domenica 24 ottobre, con l’apertura della Porta santa e la celebrazione presieduta alle 18 dal card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, l’ano giubilare per il 750° anniversario della dedicazione della basilica cattedrale di San Cassiano martire a Imola. Il Giubileo proseguirà fino al 24 ottobre 2022 con numerosi eventi già in programma.

In una lettera inviata alla diocesi, il vescovo Giovanni Mosciatti ha sottolineato che l’anno giubilare “è una occasione straordinaria che ci ricorda l’immensa ricchezza della fede, dell’appartenenza alla Chiesa diocesana, della fedeltà perenne di Dio verso il suo popolo in questa terra benedetta da Dio attraverso il patrocinio del santo patrono Cassiano”. “La speranza è che in questo tempo, dopo la dura prova della pandemia possiamo gustare la gioia di ritrovarci e di poter vivere una reale ripresa della nostra vita”, ha evidenziato il vescovo, spiegando che “vorremmo poter vivere solenni celebrazioni e varie iniziative, per accrescere in tutti le virtù della fede, della speranza e della carità, per poter gustare la gioia del vangelo e rafforzare maggiormente l’unità con il vescovo e con il Papa, che la chiesa cattedrale esprime, per un rinnovato slancio missionario”. L’auspicio di mons. Mosciatti è che “la celebrazione di questo anno giubilare sia per tutti i credenti un vero momento di incontro con la misericordia di Dio. Che sia esperienza viva della vicinanza del Padre che accoglie e perdona, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza, perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace”.

Con la celebrazione di domani prenderà in via anche per la Chiesa di Imola la fase diocesana del cammino sinodale.