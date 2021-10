Diocesi: Casale Monferrato, il 28 ottobre incontro con Andrea Riccardi

Si terrà nella serata di giovedì 28 ottobre, a Casale Monferrato, un incontro con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e presidente della Società Dante Alighieri. L’iniziativa, organizzata nell’ambito di “Cantiere Speranza” promosso dagli Uffici pastorali diocesani, sarà ospitata dalle 21, nella chiesa di Sant’Antonio. Riccardi terrà una conferenza a partire dal suo libro “La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo”; per il fondatore della Comunità di Sant’Egidio “è fondamentale che si torni ad avere una visione del mondo e della Chiesa in un contesto che è cambiato come non mai dall’inizio della storia umana. C’è bisogno di sentire sulla nostra pelle il fuoco della crisi!”.