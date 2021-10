Francia: assemblea plenaria dei vescovi su abusi e Rapporto Ciase. Anche un “gesto penitenziale” sul sagrato della basilica di Nostra Signora del Rosario a Lourdes

Dal 2 all’8 novembre i vescovi di Francia si riuniranno in assemblea plenaria a Lourdes e metteranno al centro del loro incontro con momenti di riflessione e scambio il Rapporto Ciase presentato ad ottobre sugli abusi sessuali commessi da clero e personale religioso in Francia. Le discussioni verteranno – si legge nel dossier stampa diffuso dalla conferenza episcopale francese – soprattutto su come contrastare le violenze e le aggressioni sessuali sui minori, alla luce di quanto emerge nel Rapporto. A questo tema saranno dedicate le giornate dal 2 al 6 novembre: venerdì 5 novembre, i vescovi accoglieranno in plenaria anche persone vittime di abusi, i rappresentanti delle Congregazioni religiose, laici e clero, membri delle cellule di ascolto, giovani, responsabili dell’insegnamento cattolico, e tutti i direttori dei servizi nazionali della Conferenza episcopale. Sabato 6 novembre, sul sagrato della basilica di Notre-Dame-du-Rosaire di Lourdes ci sarà, alle 10.30, “un gesto penitenziale” con un tempo dedicato alla preghiera per le vittime. La giornata invece di mercoledì 3 novembre e la mattina del 4 novembre, i vescovi si confronteranno sulla questione ambientale. I lavori avranno come filo conduttore il tema “Clamore della terra, clamore dei poveri”, con testimonianze di persone in situazione di precarietà e riflessioni sul legame tra crisi climatica e precarietà economica. “Le persone in situazioni precarie – si legge sempre nel dossier stampa – sono le prime vittime della crisi ecologica: questo è vero nei paesi più poveri, ad esempio per gli effetti del cambiamento climatico, ma si sta verificando anche nelle diocesi francesi d’Oltremare e in Francia (inquinamento atmosferico, deterioramento dell’ambiente di vita, alloggi inadeguati, cibo di scarsa qualità)”.