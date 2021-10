Mediterraneo: Reti della carità, lunedì convegno sul “Dialogo: ponte tra culture e strumento di pace”

È dedicato al tema del dialogo il VI convegno nazionale di Reti della carità. L’incontro, intitolato “Dialogo: ponte tra culture e strumento di pace”, si terrà lunedì 25 ottobre, dalle 10 alle 14, a Paestum, nella sede della Biblioteca Erica. Alla riflessione prenderanno parte, tra gli altri, mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, e padre Ibrahim Faltas, discreto della Custodia di Terra Santa.

L’incontro potrà essere seguito on line dal canale YouTube dell’associazione Amici Casa della carità di Milano. Le relazioni approfondiranno, in particolare, il senso del dialogo come mezzo per giungere alla pace attraverso la conoscenza tra le culture, a partire da quelle del Mediterraneo.

L’appuntamento si inserisce nel cammino intrapreso dalla Chiesa con l’incontro religioso di Bari “Mediterraneo frontiera di pace” (19-23 febbraio 2020) e l’incontro ecclesiale e civile sul “Mare Nostrum”, che farà ritrovare a Firenze (23-27 febbraio 2022) vescovi e sindaci riuniti insieme per la pace nel Mediterraneo. A tal proposito, sarà presente al VI convegno nazionale di Reti della carità, in qualità di delegato del sindaco Dario Nardella, anche l’assessore del Comune di Firenze, Alessandro Martini, che si confronterà con il sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri, su come le comunità locali possono dare il loro contributo di impegno per la pace.