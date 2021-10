Giornata missionaria mondiale: Bolzano, domani colletta in tutte le parrocchie per le chiese povere del mondo

Domani, domenica 24 ottobre, si celebra la 95ª Giornata missionaria mondiale 2021: l’Ufficio missionario della diocesi di Bolzano-Bressanone invita a riflettere sul significato di essere “missionari” oggi e ad aderire concretamente alla colletta che dal 1926 si svolge in tutte le parrocchie e comunità cattoliche del mondo.

“Fermiamoci a riflettere” e “preghiamo per le missioni e per quanti sono impegnati a portare il Vangelo nelle zone più povere del mondo“, l’invito di Irene Obexer, direttrice dell’Ufficio. Le offerte raccolte in tutte le parrocchie finanzieranno progetti nelle 1.100 Chiese locali più povere, che hanno ancora bisogno di aiuto per raggiungere la piena autonomia.

La carità manifestata nelle collette delle celebrazioni liturgiche di questa quarta domenica di ottobre vuole sostenere il lavoro missionario delle Pontificie opere missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese in tutto il mondo.

Nel 2020, ricorda l’Ufficio missionario, il sostegno della diocesi si è concretizzato nei 138 progetti finanziati con 1,42 milioni di euro grazie all’azione dei Cantori della stella (Sternsinger), nei 34 progetti sostenuti con 294mila euro raccolti nella colletta della Quaresima di fraternità e nei 315mila euro raccolti con l’Azione San Cristoforo investiti nell’acquisto di 25 automezzi per le missioni. Nei mesi scorsi l’Ufficio ha avviato la realizzazione di 9 progetti extraeuropei, tra cui un pozzo per una scuola in Kenya, un’iniziativa per le donne nelle Filippine o il sostegno all’insegnamento per ragazzi indigenti in India. Missio Bolzano-Bressanone ha preparato per la Giornata missionaria mondiale 2021 materiale informativo.