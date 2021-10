Coronavirus Covid-19: Acireale, il 30 ottobre convegno con Magrini (Aifa). Il vescovo Raspanti, “primario avere fiducia nella scienza medica”

“Covid-19 e farmaci. Ricerca, consumo, efficacia”. Questo il titolo del convegno in programma sabato 30 ottobre, alle 11, nella sala Anderhub della Aias Acireale. L’evento, organizzato dalla diocesi di Acireale in collaborazione con la Fondazione Maria Barbagallo e Città del Fanciullo – Acireale, vedrà come relatore il prof Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Previsti anche gli interventi di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, di Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, di Ruggero Razza, assessore della Salute della Regione Siciliana, moderati dall’avvocato Lucia Leocata.

Il covegno rientra nel ciclo di incontri voluto fortemente dl vescovo Raspanti, con l’obiettivo di esplorare con oggettività la risposta all’emergenza pandemica da Covid-19: “È importante instaurare un rapporto diretto con i cittadini in questo tempo in cui l’informazione contraddittoria ha portato incertezza e indecisione. Dubbi, paure ed ansie hanno condotto a situazioni cliniche particolari e per questo è necessario avere un rapporto di fiducia con la scienza medica”.

L’incontro potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della diocesi di Acireale.