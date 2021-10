Protezione civile: domani giornata nazionale dedicata alla campagna “Io non rischio”

Si svolgerà domani, domenica 24 ottobre, l’undicesima edizione della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Teatro dell’evento più di 500 piazze, tra gazebo e spazi digitali, dove il volontariato di Protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica saranno ancora una volta insieme per diffondere la cultura della prevenzione e le buone pratiche di protezione civile. A dare il via alla giornata il capo Dipartimento, Fabrizio Curcio, che visiterà alcune delle piazze presenti sul territorio e incontrerà i volontari di protezione civile impegnati nell’iniziativa. Alle 10.20 il capo Dipartimento aprirà la giornata dedicata alla Campagna nella piazza “Io non rischio” di Milano (piazza 24 Maggio); alle 13 sarà a Bastia Umbra (piazza Mazzini) per visitare uno dei gazebo dedicati al rischio alluvione e alle 16 terminerà il suo giro a Napoli (piazza del Gesù) dove incontrerà volontarie, volontari e cittadinanza nella piazza dedicata al rischio terremoto e maremoto. Da Milano il capo Dipartimento si collegherà con la diretta nazionale “Io non rischio”, uno streaming sul canale YouTube del Dipartimento che, la mattina del 24 ottobre a partire dalle 10, offrirà ai cittadini spunti di riflessione e approfondimenti utili sul tema del rischio. Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.