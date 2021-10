Diocesi: Piacenza, lunedì incontro online per genitori ed educatori sulla serie tv “Squid Game”

Un incontro online rivolto a genitori, educatori, docenti e animatori per capirne di più della serie tv “Squid Game” che sta creando preoccupazioni nelle famiglie per casi di emulazione tra i figli che seguono gli episodi proposti da Netflix. L’iniziativa, in programma per lunedì 25 ottobre alle 20.30, è promossa dall’associazione Oratori piacentini, dal Laboratorio di strada odv e dall’associazione Genitori Piacenza4 in collaborazione con gli Educatori di strada. L’incontro, guidato da Marco Maggi, consulente educativo e formatore del Metodo Gordon, è volto a far “comprendere le conseguenze dell’assenza di monitoraggio da parte degli adulti”.