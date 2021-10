Diocesi: Monreale, un master per il trattamento integrato dello spettro autistico

Un master di primo livello per il trattamento integrato dello spettro autistico Gestalt Disability Therapy and TCFDNY. Lo organizzano l’arcidiocesi di Monreale con l’Università Lumsa, a Palermo, per il secondo anno consecutivo.

Il master, attraverso una metodologia transdisciplinare, fondandosi sulle recenti ricerche scientifiche, propone approcci educativi globali e integrati al trattamento dello spettro autistico. Il corso intende formare professionisti nell’ambito dei servizi alla persona, facendo acquisire abilità trasversali e integrate attraverso la relazione come “atto educativo e terapeutico”. Conseguendo conoscenze e competenze, che coniugano approcci relazionali e cognitivi comportamentali, chi frequenterà il master saprà creare, al termine, setting educativi-terapeutici funzionali al trattamento, attraverso la valorizzazione della molteplicità dei fattori che incidono nella gestione complessa dello spettro autistico. “Questo master è il culmine di un lungo lavoro iniziato 5 anni fa con il direttore del dipartimento per l’autismo dell’arcidiocesi di Monreale, Giuseppe Rotolo, l’unica diocesi italiana ad averne uno – dice l’assistente spirituale del dipartimento e docente del master, don Antonio Chimenti –. Finora in Italia l’approccio all’autismo è stato legato al trattamento sanitario; negli Stati Uniti abbiamo capito che l’approccio è di tipo educativo. Lì, infatti, abbiamo cominciato un itinerario, approfondendo i primi studi sui nuovi metodi educativi e visitando una decine di scuole nello stato di New York. Come diocesi abbiamo firmato un patto educativo come con quella di New York e con il Center for discovery, che collabora con 15 università. Il master si rivolge a operatori, educatori, assistenti sociali e altre figure per dare loro un approccio a questo metodo di trattamento dello spettro autistico. Con la Lumsa abbiamo sviluppato il percorso didattico e scritto il master”. Le lezioni prenderanno il via nel mese di novembre per concludersi nell’ottobre 2022.