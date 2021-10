Malnutrizione infantile: Save the Children, campagna “Emergenza fame” alla Festa del Cinema di Roma. “Fondamentale il ruolo del grande schermo e degli artisti”

Per accendere i riflettori sul dramma della malnutrizione infantile e in particolare quella dei bambini in Afghanistan, Save the Children ha voluto dedicare una performance di Micol Arpa Rock all’interno della Festa del Cinema di Roma, per rilanciare la campagna “Emergenza fame”. L’artista – scrive l’associazione in un comunicato diffuso oggi – ha proposto una serie di brani con la sua arpa celtica elettroacustica, nello scenario della Cavea dell’Auditorium parco della Musica, con uno sfondo di aquiloni, a simboleggiare in particolare il dramma della malnutrizione per le bambine e i bambini in Afghanistan. “Per la prima volta dopo anni, la malnutrizione è in forte aumento”, ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. “Nel mondo, una bambina o un bambino su tre oggi è denutrito e, in pochi mesi, si rischierà che oltre 200 milioni di bambine e bambini soffriranno di malnutrizione. Un numero spaventoso che è un mix di diversi fattori come la crisi climatica, i conflitti e infine la pandemia, che hanno contribuito a riportare i livelli di fame e malnutrizione a percentuali globali mai raggiunte prima. Nel solo Afghanistan, ad esempio, metà dei bambini sotto i 5 anni è sull’orlo della malnutrizione acuta”. “Abbiamo voluto essere anche quest’anno a questo Festival – ha poi aggiunto – perché il grande schermo e il contributo degli artisti del cinema sono sempre stati un veicolo fondamentale per lanciare messaggi importanti sul tema dei diritti e oggi più che mai è importante che drammi come quello della malnutrizione e dei bambini in Afghanistan non vengano dimenticati”. Con la campagna “Emergenza fame”, Save the Children risponde alla più grande minaccia che i bambini abbiano mai affrontato, per portare aiuto a tutti i bimbi che ne hanno più bisogno. Sarà possibile donare attraverso un sms o una chiamata da rete fissa al 45533, attivo fino al 31 dicembre, per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti. La campagna di raccolta fondi, che sarà sostenuta attraverso spazi televisivi su La7 e Tv2000, supporterà lo sviluppo di interventi di contrasto alla malnutrizione in Afghanistan, India e Somalia. Simbolo della campagna il Muac, il braccialetto per la misurazione della malnutrizione dei bambini.