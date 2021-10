Patto educativo globale: Reggio Calabria, il 28 ottobre un incontro con mons. Zani

“Dalla loc-educazione alla glob-educazione A/R: un cammino dentro il Patto educativo globale”. Questo il tema dell’incontro in programma giovedì 28 ottobre a Reggio Calabria, dalle 18, presso l’aula magna Quistelli dell’Università Mediterranea. All’iniziativa, tra gli eventi per il 20° anniversario dell’associazione “Attendiamoci onlus”, interverrà mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, che parlerà di “Patto educativo globale: gli elementi essenziali per partire dal villaggio educativo globale”. L’incontro, organizzato con la collaborazione dell’Ateneo reggino e di Ucsi Calabria, sarà aperto dal saluto del rettore della Università Mediterranea, Santo Marcello Zimbone, dell’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova e presidente della Cec, mons. Fortunato Morrone, del professor Daniele Cananzi, direttore del Digies dell’Ateneo, di Amalia Di Landro, coordinatrice del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, e di Alfredo Puda, presidente di Attendiamoci. La relazione introduttiva sarà proposta da don Valerio Chiovaro, assistente spirituale dell’associazione Attendiamoci e coordinatore della Pastorale universitaria diocesana.