Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani in onda una puntata dedicata al “popolo delle missioni”

Trasmettere la speranza è la loro missione. Nella ricorrenza della Giornata mondiale missionaria, Sulla Via di Damasco, domenica 24 ottobre, alle 8.40, su Rai Due, racconta il “popolo delle missioni”: testimoni e profeti chiamati ad annunciare la Buona Notizia nelle periferie del mondo. Per parlare della vocazione che chiede tutto, la conduttrice Eva Crosetta incontra padre Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista, che conosce bene l’affascinante mondo della Chiesa in uscita, che benedice, consola e rialza, per “trasmettere la bellezza di Gesù”, come dice Papa Francesco. Hanno invece sparato alle gambe a padre Christian Carlassare, altro protagonista della puntata, missionario e giovane vescovo nella terra “dimenticata” del Sud Sudan. Nella sua testimonianza mai una parola di rancore o di paura, solo tanta fede.

Sognano una fratellanza umana, una cittadinanza internazionale e una distribuzione delle risorse più giusta, i Missionari di Papa Francesco, movimento nato nel 2014 e ispirato a san Francesco. A parlarne all’interno del programma di Vito Sidoti sarà uno di loro, Lucas Pedro.