Religiose: Roma, oggi pomeriggio nella Curia generalizia delle Carmelitane Teresiane inaugurazione del “Ritratto di Edith Stein”

(Foto Redazione)

Verrà inaugurata nel pomeriggio di oggi, sabato 23 ottobre, presso la Casa generalizia delle Suore Carmelitane Teresiane, a Roma, l’installazione del bassorilievo in pietra “Ritratto di Edith Stein” di Paola de Gregorio. La cerimonia si terrà alle 17 alla presenza, oltre che dell’artista, di suor Sonia de Oliveira, superiora generale delle Carmelitane Teresiane, e padre Rocco Visca, carmelitano e priore del convento-santuario Madonna del Carmelo in Ceprano (Fr).

“Ogni particolare dell’opera – spiega una nota – è studiato accuratamente ed è ricco di profondi significati”. La croce, per esempio, viene così presentata dall’artista: “Per tendere all’unione con Dio, per ogni cristiano è necessario accettare la propria croce, viverci in simbiosi, non tanto accanto ad essa, ma con essa incorporati. Tutto questo è particolarmente valido nel caso di Edith Stein. Per lei la croce va vissuta globalmente. E la sua personale croce ci parla di accaniti studi filosofici, innovativi per una donna di allora, e perciò più difficili; ci ricorda il suo sofferto passaggio dall’ebraismo al cattolicesimo, la sua successiva determinazione di entrare, lei ebrea, addirittura nel Carmelo”. “Ma soprattutto – aggiunge de Gregorio – la sua croce ci parla del suo internamento ad Auschwitz, della sua scelta di condividere la sorte atroce delle sue sorelle ebree: ci parla del suo martirio. Tutto questo accade all’interno della croce. Perciò anche in questo mio ultimo lavoro la croce risulta concava: è il luogo da cui partire per volare verso l’Eternità”.