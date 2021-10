“A Sua Immagine”: il racconto della Settimana sociale da Taranto con ospiti e buone pratiche

In occasione della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, “A Sua Immagine” andrà in diretta da Taranto. Oggi, dalle 16.05, su Rai Uno, la conduttrice Lorena Bianchetti, con i suoi ospiti, rifletterà sul tema dell’edizione 2021: “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. Nella città dei due mari oltre 80 vescovi, 670 delegate e delegati, tra cui numerosi giovani, provenienti da 208 diocesi discuteranno anche di ciò che di buono nel nostro Paese si fa per coniugare lavoro, dignità della persona e rispetto del Creato. Per questo sono state individuate delle buone pratiche, alcune delle quali, a Taranto e nei dintorni saranno visitate oltre che dalle delegazioni dei partecipanti alla Settimana Sociale, anche dalle nostre telecamere. A seguire “Le Ragioni della Speranza” con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, che in questa puntata sarà a Castellaneta, in provincia di Taranto dove oltre a inquadrare il contesto sociale e lavorativo del territorio, farà visita ad un’altra buona pratica individuata per la Settimana sociale: un’azienda leader nella coltivazione del melograno, che ha fatto dell’agricoltura sostenibile la propria forza, contribuendo a disegnare modelli di sviluppo alternativi a quelli industriali delineando il “pianeta che speriamo”.

Domani, domenica 24 ottobre, ultimo giorno della Settimana sociale, Lorena Bianchetti, in diretta da Taranto, dalle 10.30, farà il punto insieme con gli organizzatori, sulla riflessione svolta da giovedì sul tema della manifestazione. Protagonisti della trasmissione saranno anche le buone pratiche individuate per l’occasione. Come sempre alle 10.55, la linea passa alla messa che andrà in onda dalla concattedrale di Taranto. Alle 12, l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco in diretta da piazza San Pietro.