Diocesi: Padova, dal 25 ottobre riprende la Scuola di preghiera per giovani

Riprende per l’anno 2021-2022, lunedì 25 ottobre, alle 20.45, la Scuola di preghiera per giovani promossa dal Seminario maggiore di Padova. La proposta torna in presenza con un calendario che vede un incontro ogni due mesi con formule diversificate: alcuni incontri saranno proposti in contemporanea in diverse zone della diocesi, altri saranno nel Seminario maggiore (sede storica della Scuola di preghiera), altri in un’unica grande chiesa, sempre compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria.

In questo primo appuntamento, lunedì 25 ottobre, la Scuola di preghiera si svolgerà in contemporanea in quattro diverse zone del territorio diocesano: nella chiesa di Sacro Cuore in Padova, nel duomo di Conselve, nella chiesa di San Sebastiano di Thiene e in quella di Fellette di Romano d’Ezzelino. Seminaristi ed educatori del Seminario incontreranno i giovani nelle diverse zone per “esercitarsi” insieme nella preghiera. La serata inizia alle 20.45 con un momento di introduzione alla preghiera e la testimonianza di un seminarista. Ci sarà poi l’ascolto della Parola di Dio e l’adorazione eucaristica, ma anche l’approfondimento del Vangelo da parte di un educatore, la preghiera comunitaria prima e personale poi e, per chi lo desidera, uno spazio prolungato di adorazione silenziosa o la possibilità per un dialogo spirituale o per il sacramento della riconciliazione con un sacerdote.

Lo stesso accadrà lunedì 17 gennaio 2022 (terzo appuntamento della Scuola di preghiera). Mentre il secondo appuntamento, lunedì 29 novembre 2021 sarà in cattedrale, a Padova, dove si vivrà la veglia dei giovani. Mentre i successivi due incontri (7 marzo e 4 aprile) saranno in Seminario. Il percorso prevede poi altri due appuntamenti con la Via Crucis diocesana all’Opsa (13 aprile 2022) e la Veglia diocesana per le vocazioni (9 maggio 2022).