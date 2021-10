Giornata missionaria mondiale: Brescia, stasera veglia diocesana con mons. Carlassare. Verrà consegnato il crocifisso a chi è in partenza

In occasione della 95ª Giornata missionaria mondiale, quest’anno sul tema “Testimoni e profeti, il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, presiederà nella serata di oggi, sabato 23 ottobre, la veglia diocesana. Al momento di riflessione e preghiera, ospitato dalle 20.30 in cattedrale, sarà presente anche mons. Christian Carlassare, comboniano e vescovo di Rumbek in Sud Sudan, a Brescia per la consegna del Premio Cuore Amico. Nel corso della veglia sarà consegnato il crocifisso ai missionari in partenza: Sara Loda (andrà in Togo, nella diocesi di Aneho); suor Elisa Branchi (andrà in Burundi, dove opererà nella diocesi di Gitega; nella comunità delle Suore operaie della Santa Casa di Nazareth, congregazione alla quale appartiene); Marcello Duranti con la moglie Cristina Fumagalli e le figlie Anna e Lucia (ripartiranno come volontari dell’Operazione Mato Grosso, a servizio della parrocchia di Llamellin nella diocesi di Huari in Perù); padre Stephen Akwasi Amoako, della diocesi di Kumasi in Ghana, che è stato accolto nella diocesi di Brescia come cappellano per la comunità degli africani di lingua anglofona. A questi si aggiungono alcuni missionari che non saranno presenti fisicamente: don Pier Giuseppe Sarnico, sacerdote fidei donum impegnato per il servizio di cooperazione missionaria nella diocesi di Torino in Italia, insieme a don Alberto Savoldi che già opera in quella diocesi; don Vittorio Brunello, fidei donum per il servizio di cooperazione missionaria nella diocesi di Concordia-Pordenone in Italia. E ancora quattro giovani partiti il 20 ottobre per una esperienza lunga, sempre con l’Operazione Mato Grosso, in Perù: Irene Liloni, Michele Cavalli, Mauro Losio e Giulia Ferrari.