Ambiente: Mattarella, “protezione risorse naturali è questione sempre più sentita, lasciare un mondo in salute alle future generazioni”

“La protezione delle risorse naturali è una questione sempre più sentita, che investe appieno la nostra responsabilità di lasciare un mondo in salute alle future generazioni”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Federazione italiana escursionismo, Domenico Pandolfo, in occasione del congresso.

Ricordando che ricorre il “settantacinquesimo anniversario dell’ente, di cui risulta degno di nota l’impegno, fin dalla sua costituzione, per la tutela dell’ambiente”, il Capo dello Stato ha evidenziato come sia “di rilievo la vostra attività che, attraverso una costante e stretta sinergia con istituzioni locali e nazionali, contribuisce alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su una tematica così rilevante per la collettività intera”.