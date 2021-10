Papa Francesco: “formare persone solidali, cittadini del mondo aperti al dialogo e all’accoglienza”

Maria Montessori è stata una “illustre pedagogista, figura tra le più eminenti della scena culturale del Novecento, che ha lasciato un segno profondo nell’ambito educativo e nell’intera società”. Così Papa Francesco nel messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in occasione del congresso internazionale promosso nel 150° anniversario di nascita di Maria Montessori. “Nel ricordarne l’impegno per la costruzione di un mondo più fraterno e pacifico, Sua Santità – prosegue il messaggio – auspica che la significativa ricorrenza favorisca una generosa dedizione in favore delle nuove generazioni, per formare persone solidali, cittadini del mondo aperti al dialogo e all’accoglienza”.