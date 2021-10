Settimana sociale: piantumazione platani a Taranto. Card. Bassetti (Cei), “noi siamo figli che abbiamo tanto bisogno di chiedere perdono alla natura”

foto SIR/Marco Calvarese

(da Taranto) Si è svolta questa mattina nel rione Salinella di Taranto, la piantumazione di platani per la realizzazione di un parco verde in ricordo di bambini e bambine morte a causa della contaminazione dell’aria e dell’acqua. Un’opera immaginata dal comitato di quartiere che, grazie all’interesse del parroco e di mons. Filippo Santoro e la collaborazione della Cei, presente con il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, e mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei. “Noi non vogliamo che questo diventi un monumento ai caduti ma un’area vissuta”, le parole dei rappresentanti del quartiere tarantino che hanno accolto i presenti, tra i quali il sindaco Rinaldo Melucci che, riferendosi all’opera voluta nell’ambito della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, ha dichiarato: “Questa è la dimostrazione che le riflessioni che si stanno facendo, hanno una ricaduta nella qualità della vita delle persone”. “Anche io ho lo stesso sogno di queste mamme: che crescano dei platani, degli alberi belli che diano ossigeno”, le parole del card. Bassetti, “dare ossigeno vuol dire dare vita. Noi siamo figli che abbiamo tanto bisogno di chiedere perdono alla natura”. “Indica un cambiamento di rotta”, ha dichiarato mons. Santoro “un segno di speranza per tutti quanti noi”.