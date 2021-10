Diocesi: Teramo, domani al santuario di San Gabriele il Giubileo delle famiglie

“Famiglia via di santità”. Sarà vissuto intorno a questo tema il Giubileo delle famiglie che sarà celebrato domani, domenica 24 ottobre, al santuario di San Gabriele dell’Addolorata in occasione delle celebrazioni per il centenario della canonizzazione del patrono d’Abruzzo.

Dopo l’accoglienza e la benedizione del vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi (che nell’occasione consegnerà alle famiglie il suo nuovo scritto intitolato “L’amore coniugale nel cambiamento d’epoca. Verso il X Incontro mondiale delle famiglie”), la mattinata alle 10.30 si aprirà con un intervento del presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, sul tema “Famiglia oggi: ben-essere della società”. A seguire si potrà ascoltare un racconto a più voci con la partecipazione dell’Orchestra dei ragazzi senior della diocesi dei Marsi: una formazione orchestrale di ragazzi d’età compresa tra i 14 e i 19 anni, sorta con finalità sociali e artistiche.

Alle 12 mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona e delegato regionale della Conferenza episcopale abruzzese-molisana per la Pastorale della famiglia, presiederà la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio il passaggio attraverso la Porta santa e la visita al santuario.

Ospite d’eccezione del Giubileo delle famiglie sarà Giovanni Scifoni, attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e conduttore televisivo che proporrà il suo spettacolo “Anche i santi hanno i brufoli”, racconto giullaresco dove l’autore, accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, prende in prestito le vite e le opere di quattro grandi personaggi (san Giovanni Bosco, sant’Agostino, san Giovanni di Dio e santa Francesca Romana) per portare nelle nostre case la vita dei santi e la santità del quotidiano nella vita familiare.