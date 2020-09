Intelligenza artificiale: Università Pontificia Salesiana, evento on line sulle prospettive educative e sociali

“Intelligenza artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali”è il titolo dell’evento on line promosso dalla Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma nei giorni 25 e 26 settembre. Un progetto voluto dal decano della Facoltà, don Fabio Pasqualetti, con un centinaio tra relatori, sponsor, media e tech partner. “L’intento – spiegano i promotori – è quello di affrontare il tema dell’intelligenza artificiale in rapporto all’uomo e all’etica da più prospettive e di farlo insieme ad aziende, istituzioni, associazioni, politici, professori, sociologi, filosofi, teologi e psicologi, per fare emergere la necessità di una terza cultura, che superi la contrapposizione fra una visione tecnocratica regolata dall’economico e una visione umanistica aliena dall’impatto della tecnologia sulla vita umana”. Tre i temi principali: governance, educazione e società. La “Fiera virtuale” è sempre raggiungibile dal sito ed è ospitata su iagoves2020.it.