Papa Francesco: messaggio di auguri al card. Sodano

Papa Francesco ha espresso con un messaggio la propria “gratitudine” al card. Angelo Sodano – nel giorno del settantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale – “per il fedele e diligente servizio alla Chiesa e alla Santa Sede”. Lo riferisce L’Osservatore Romano, rendendo noto che oggi il cardinale ha celebrato la messa nella sua cappella, in forma privata, alla presenza di alcuni suoi collaboratori. Nella celebrazione – informa il quotidiano vaticano – il card. Sodano ha voluto anzitutto rendere grazie a Dio per il dono del suo sacerdozio e per il suo lungo servizio alla Santa Sede, ringraziando Papa Francesco per le parole che gli ha indirizzato. E con la memoria è andato a quella mattina del 23 settembre 1950 quando ha ricevuto, con altri otto compagni di seminario, l’ordinazione sacerdotale nella cattedrale di Asti per le mani del suo vescovo Umberto Rossi.