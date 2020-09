Diocesi: Teramo, il pellegrinaggio mondiale dell’icona del 3° centenario dei Passionisti fa tappa al santuario di San Gabriele

Nell’anno in cui cade il terzo centenario della fondazione della Famiglia passionista (1720-2020), il pellegrinaggio mondiale dell’icona che lo commemora fa tappa a partire da domani, 25 settembre, e fino al 1° ottobre, nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo. Saranno proprio i figli di San Paolo della croce, fondatore dei Passionisti, che prestano servizio nel santuario teramano dedicato al santo patrono dell’Abruzzo e dell’Azione Cattolica italiana, a dare il benvenuto domani alle 18 all’icona che sta toccando man mano tutti i conventi e le parrocchie sparse in 62 Nazioni nel mondo gestite dai Passionisti. Si susseguiranno varie celebrazioni, tra le quali: il 26 settembre alle 18 la messa con il coro Amici di San Gabriele; il 27 settembre alle 11 la messa con l’Unitalsi e i volontari dei Carabinieri; il 28 settembre alle 18 la messa con le suore passioniste ed alle 19 la messa presieduta dal superiore provinciale, padre Luigi Vaninett,i con tutti i superiori passionisti dei conventi di Italia, Francia e Portogallo. Nei giorni a seguire, oltre alle Lodi alle 7, previste altre messe alle 18 con i membri della famiglia laicale passionista e con le parrocchie della forania di Isola del Gran Sasso. L’icona lascerà il santuario giovedì 1° ottobre, al termine della celebrazione conclusiva delle 18.