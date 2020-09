Giornata migrante e rifugiato: diocesi Trento, sulla facciata della Curia esposizione di ritratti di migranti e stralci del messaggio di Papa Francesco

Esposizione sulla facciata della Curia, a Trento, in piazza Fiera (dal 25 settembre al 4 ottobre) di una serie di ritratti di migranti, intervallati da stralci del messaggio di Papa Bergoglio. Così la diocesi di Trento − si legge in un comunicato diffuso oggi − celebrerà la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, “nell’impossibilità di organizzare un evento come poteva essere la tradizionale Festa dei Popoli”. La Giornata – scrive la diocesi – è “un’occasione per richiamare l’attenzione sulle diverse categorie di persone vulnerabili in movimento e sulle molteplici sfide connesse al tema delle migrazioni”.

Domani, venerdì 25 settembre alle 10.30, davanti al palazzo di Curia i pannelli fotografici, dal chiaro valore simbolico, saranno illustrati agli operatori dei media. All’incontro saranno presenti don Cristiano Bettega, delegato dell’Area Testimonianza e impegno sociale della diocesi, e Roberto Calzà, referente diocesano per la pastorale delle migrazioni.