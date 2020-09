Rai Vaticano: il 27 settembre “Viaggio nella Chiesa di Francesco” sugli “effetti devastanti” della pandemia

È dedicata agli effetti devastanti della pandemia, aspettando l’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, la puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco” in onda su Rai 1 domenica 27 settembre alle ore 24.25 (in replica domenica 4 ottobre alle ore 12.30 su Rai Storia e per l’estero, sui canali di Rai Italia). Tra i protagonisti mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, e l’economista Leonardo Becchetti. Nella puntata “si registra anche l’opinione di uno tra i più prestigiosi scienziati europei, l’italiano Angelo Riccaboni, che con il programma Prima coordina le ricerche di 19 Paesi sulla gestione delle risorse idriche e sui sistemi agroalimentari”. Oltre alla “Chiesa in uscita” di Papa Francesco raccontata dai Missionari Saveriani che operano in particolare in Thailandia, in primo piano i 75 anni dell’istituzione dell’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano, anniversario che sarà celebrato in Vaticano alla presenza di Papa Francesco e dei vertici del Viminale. Infine, segnala una nota Rai, “oltre le sbarre di Rebibbia a Roma, il racconto di un riscatto umano e sociale degli ex detenuti che hanno trovato ragioni di speranza e di vita attraverso la poesia con il laboratorio della poetessa Zingonia Zingone”.