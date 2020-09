Coronavirus Covid-19: diocesi Trapani, “migliorano le condizioni del parroco contagiato”

Migliorano le condizioni di salute di padre Vincenzo Seidita, parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi, a Trapani, risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia la diocesi di Trapani in una nota. Il frate minore conventuale si trova in isolamento, assieme alla sua comunità religiosa, nella sede del convento, monitorato dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) dell’Asp di Trapani per la gestione dell’emergenza Covid-19. “Padre Vincenzo sta meglio e ringrazia tutti coloro che stanno pregando per la sua salute”, dice il vicario generale della diocesi, don Alberto Genovese, che ha provveduto a concordare la celebrazione dei sacramenti della Cresima, della Prima Comunione e del matrimonio, in altre chiese della città. I fedeli che frequentano abitualmente la comunità sono stati invitati a partecipare alle celebrazione eucaristiche in altre parrocchie del centro storico cittadino in attesa della riapertura della chiesa in totale sicurezza.