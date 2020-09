Migranti: Viminale autorizza sbarco dalla nave Alan Kurdi ad Arbatax. Avviata procedura di ricollocamento

Soccorsi in mare

“La nave tedesca Alan Kurdi ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione”. Ne ha dato notizia il ministero degli Interni spiegando che “contestualmente all’autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133 migranti soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo. L’80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei”.