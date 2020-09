Terremoto Centro Italia: Di Berardino (Regione Lazio), “immediato avvio lavori per la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice”

foto SIR/Marco Calvarese

“Sono stati aggiudicati i lavori per la ricostruzione dell’ospedale Grifoni di Amatrice. L’avvio dei lavori sarà immediato. Procediamo dunque con la tabella di marcia annunciata per realizzare anche questa importante struttura, che potrà essere punto di riferimento per i servizi sanitari dei cittadini dell’area del cratere e dell’area interna reatina”. È quanto dichiarato da Claudio Di Berardino, assessore a Lavoro, scuola e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio. In una nota, rilanciata dal sito andareoltre.org, promosso dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione, l’assessore afferma che “secondo il progetto, il presidio ospedaliero è posizionato lungo la via di accesso principale al paese, è dotato dei più elevati standard di qualità e innovazioni tecnologiche, è provvisto di isolatori sismici alla base e avrà una dotazione di software importante che riguarda la telemedicina”. “L’avvio dei lavori sarà immediato e previsto già nei prossimi giorni e la durata dei lavori è di due anni. Tra pochi giorni – conclude Di Berardino – procederemo anche a un sopralluogo per visitare l’area del cantiere”.