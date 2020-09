Moda: Istituto universitario Salesiano di Venezia, un “armadio” etico per esporre 9 brand eco-sostenibili

Un “armadio” per esporre 9 brand eco-sostenibili: la moda etica arriva allo Iusve, l’Istituto universitario Salesiano di Venezia. Sarà un anno accademico animato da uno spirito green quello dello Iusve che lo scorso 21 settembre ha inaugurato un progetto speciale: l’Armadio etico. Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio dedicato all’interno dell’ateneo con un percorso strutturato a pannelli espositivi nei quali verrà raccontata la storia del capo presentato, la provenienza della stoffa, gli approcci sostenibili il tutto affiancato – spiega un comunicato – alla presenza di un armadio vero e proprio, nel quale verranno esposti abiti e stoffe provenienti da alcuni brand del territorio impegnati in questa direzione per far conoscere e toccare con mano agli studenti e al personale, la qualità dei materiali. L’idea nasce dai docenti Francesca Bonotto, curatrice e grafico della mostra e Marco Sanavio, in relazione ai brand e alle persone conosciute durante l’esperienza della rubrica “ModaPuntoCom” su Cube Radio, che parla di moda e comunicazione di moda etica e sostenibile. Già da qualche anno, infatti, grazie allo spazio messo a disposizione dalla Radio istituzionale dello Iusve, attraverso la rubrica e i corsi, i due docenti stanno affrontando queste tematiche.

“Questo è il primo di una serie di eventi, seminari e iniziative di sensibilizzazione che accompagneranno il prossimo triennio, dedicato al Progetto ecologia integrale e nuovi stili di vita – spiega don Nicola Giacopini, direttore Iusve -. Come Università abbiamo infatti accolto e fatto nostro l’appello di Papa Francesco rivolto al mondo intero nella Laudato si’. Una visione integrale non solo della natura ma del mondo, inteso come ‘casa comune’ da custodire e rendere sempre più ospitale per tutti, in particolare i giovani e chi è ai margini”. La mostra sarà aperta fino al 3 ottobre (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 16.30), il 2 ottobre alle 8.30