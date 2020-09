Ordine di Malta: il 4 ottobre i 300 anni dalla nascita di Piranesi, restauratore di Santa Maria in Aventino

Ricorre il 4 ottobre prossimo il terzo centenario della nascita di Giovanni Battista Piranesi, l’artista veneto – incisore e architetto – che tra il 1764 e il 1766 rinnovò la Chiesa di Santa Maria in Aventino, all’interno del complesso della Villa Magistrale, sede di governo del Sovrano Ordine di Malta. Un capolavoro architettonico che, spiegano dall’Ordine, “nel 2018 ha ritrovato nuova luminosità e l’antica bellezza grazie ai lavori di restauro iniziati nel 2017 che hanno ridato luce all’esterno e all’interno della chiesa: le superfici sono state pulite, gli stucchi consolidati e, dove mancanti, ripristinati; le tenui campiture di colore recuperate e in qualche caso, come sulla facciata, riprese con leggere scialbature”. L’Ordine di Malta sta attualmente lavorando con la “Fondazione Marco Besso”, che possiede la più ampia raccolta di incisioni di Giovanni Battista Piranesi, a una conferenza sull’artista e sul candelabro realizzato per la propria sepoltura e trasferito da Napoleone Bonaparte a Parigi che si svolgerà nella primavera del 2021 nella Villa Magistrale. Nel complesso della Villa – che gode del diritto di extraterritorialità – hanno sede il Gran priorato di Roma (istituzione che riunisce i membri dell’Ordine di Malta residenti nell’Italia centrale) e l’Ambasciata dell’Ordine presso la Repubblica italiana. La Villa è oggi spesso utilizzata come sede di rappresentanza.