Papa Francesco: il 15 ottobre videomessaggio sul “Global Compact on Education”

Nel maggio 2020 avrebbe dovuto svolgersi il Global Compact on Education, il Patto promosso da Papa Francesco per generare, attraverso l’educazione, un cambiamento di mentalità su scala planetaria. “La pandemia, che ha costretto ad annullare l’evento, ha reso l’appello del Santo Padre ancora più stringente!”, si legge in un comunicato della Congregazione per l’educazione cattolica: “Serve unire gli sforzi per la casa comune, affinché l’educazione sia creatrice di fratellanza, pace e giustizia”. Per questo, il 15 ottobre alle 14.30 (GMT+2), si terrà un incontro virtuale, aperto a tutti e in diretta sul canale Youtube di Vatican Media, durante il quale sarà trasmesso un videomessaggio di Papa Francesco, insieme a testimonianze ed esperienze internazionali, “per

guardare oltre con creatività”. L’evento è organizzato dalla Congregazione per l’educazione cattolica, a cui fanno riferimento 216mila scuole cattoliche, frequentate da oltre 60 milioni di alunni, e 1.750 università cattoliche, con oltre 11 milioni di studenti. Maggiori informazioni sul sito www.educationglobalcompact.org.