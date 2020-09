Papa Francesco: Giornata mondiale migrazioni, “collaborare per costruire”

“Collaborare per costruire”. È il sotto-tema del sesto e ultimo video lanciato dal settore Migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio umano integrale, in vista della Giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati, in programma domenica prossima, 27 settembre, sul tema “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. Il video offre la testimonianza di vita vera di una sfollata interna che spiega come, grazie all’aiuto e alla collaborazione ricevuti, è riuscita a ricostruirsi una vita. Nel video, il Santo Padre invita a collaborare “in perfetta unione di pensiero e di sentire”, come consiglia San Paolo. Ogni mese, un video di Papa Francesco e altri materiali multimediali hanno approfondito i sotto-temi presenti nel Messaggio di Francesco. I sotto-temi trattati finora sono stati “Conoscere per comprendere”, “Farsi prossimo per servire”, “Ascoltare per riconciliarsi”, “Condividere per crescere” e “Coinvolgere per promuovere”.