Argentina: sabato e domenica la colletta nazionale “Más por Menos”, che sostiene progetti sociali e pastorali nelle zone più periferiche del Paese

Il presidente della Commissione episcopale per gli aiuti alle regioni più bisognose della Chiesa argentina, mons. Pedro Olmedo Rivero, vescovo emerito di Humahuaca, invita i fedeli del Paese a partecipare alla colletta nazionale Más por Menos (“Di più per chi ha meno”), che si terrà il 12 e il 13 settembre.

Lo slogan della campagna di solidarietà 2020 è “Nessuno può dare tutto… ma tutti noi possiamo dare qualcosa”. Ha aggiunto il vescovo: “Vi invito a farlo con ogni mezzo possibile, per collaborare a questa colletta”. Mons. Rivero ha suggerito di entrare nel sito web: www.colectamaspormenos.com.ar. Le donazioni avverranno infatti in gran parte in modo virtuale, attraverso pagamento elettronico, data la situazione della pandemia nel Paese.

In questi 50 anni, la colletta nazionale è cresciuta grazie alla solidarietà degli argentini e la sua raccolta è servita a sostenere progetti sociali e pastorali nelle zone più periferiche, progetti speciali e per catastrofi naturali nel Paese.

La campagna si svolge il secondo fine settimana di settembre e dà priorità ai fondi ricevuti per aiutare le diocesi più bisognose. Lo scorso anno sono stati raccolti 66.061.331 pesos, in deciso aumento rispetto agli anni precedenti.