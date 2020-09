Commissione Ue: 211 milioni di euro all’Italia per riparare i danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche nell’autunno 2019

La Commissione europea ha concesso all’Italia 211,7 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell’Ue “a seguito dei danni meteorologici estremi di fine ottobre e novembre 2019”. Questa assistenza dell’Unione europea “contribuirà ad alleviare l’onere finanziario straordinario per i gravi danni causati da inondazioni e smottamenti, comprese le inondazioni a Venezia. Finanzierà retroattivamente il ripristino di infrastrutture vitali, misure per prevenire ulteriori danni e proteggere il patrimonio culturale, nonché operazioni di pulizia nelle aree colpite dal disastro”. Questa decisione fa parte di un pacchetto di aiuti di un totale di 279 milioni di euro destinato a Portogallo, Spagna, Italia e Austria colpite da calamità naturali nel 2019. La commissaria per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha commentato: “Questa decisione è un altro segno solidale dell’Ue con l’Italia e gli Stati membri che subiscono gli effetti negativi dei disastri naturali. Ci ricorda anche l’importanza di investire nell’azione per il clima, definito dall’Ue, per prevenire e gestire le conseguenze delle cattive condizioni meteorologiche e gli effetti collaterali dei cambiamenti climatici”.