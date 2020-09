Pellegrinaggio famiglie: p. Vianelli (Cei), “quest’anno pellegrini con il cuore”

“Quest’anno saremo pellegrini con il cuore. Nonostante le limitazioni per il Covid-19, non volevamo rinunciare di affidare i nostri figli, all’inizio di quest’anno, alla Vergine Madre”. Lo dice in un videomessaggio fra’ Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale Famiglia della Cei, riferendosi al 13° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia in programma domani, sabato 12 settembre, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con la prelatura pontificia di Pompei, la prelatura pontificia di Loreto, l’Ufficio Cei e il Forum nazionale delle associazioni familiari, con il patrocinio del Pontificio consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione. L’evento, ispirato al versetto “Siate gioiosi, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti” (cf 2 Cor 13,11), si svolgerà in versione digitale, con un numero di presenze nei due luoghi mariani limitato, secondo le disposizioni anti contagio da Covid-19. I partecipanti anche attraverso i media digitali presenteranno comunque “questo tempo di grazia al Signore per intercessione della Vergine Maria”. Da fra’ Vianelli l’invito a “partecipare unendovi a noi con il cuore e magari utilizzando anche gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per gustare ancora una volta questa dolcissima protezione”.