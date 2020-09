Diocesi: Bologna, domani l’assemblea con il card. Zuppi per la presentazione della nota pastorale

Domani, sabato 12 settembre, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Zuppi, guiderà l’Assemblea diocesana che si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 nella cripta della cattedrale e sarà dedicata alla presentazione della nota pastorale “Ecco, il seminatore uscì a seminare” (Mc 4,3) per il “biennio del crescere” (2020-2022). L’incontro, che avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sanitario, vedrà presenti in cripta l’arcivescovo, i vicari generali, il Consiglio episcopale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio pastorale diocesano, i direttori degli Uffici pastorali, i presidenti delle Zone pastorali del Centro storico, oltre agli incaricati della comunicazione. Tutti gli altri saranno collegati in streaming.

L’arcivescovo presiederà, inoltre, l’annuale Tre Giorni del Clero, che si terrà da lunedì 14 a mercoledì 16 con modalità diverse dagli anni precedenti e nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Gli incontri, le riflessioni e le liturgie si svolgeranno in parte in presenza e in parte in collegamento streaming.

Il programma dettagliato dell’Assemblea diocesana e della Tre Giorni del Clero è disponibile sul sito dell’arcidiocesi, dove sarà possibile seguire i lavori in diretta, così come sul canale YouTube di “12Porte”.