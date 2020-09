Diocesi: Perugia, domani il via all’anno pastorale con la “calata” del Sant’Anello e l’ordinazione diaconale di sei seminaristi

Domani, giorno in cui la Chiesa celebra il Santissimo Nome di Maria, la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve inizierà il suo nuovo anno pastorale (2020-2021). Alle 10.30, si terrà il rito della “calata” del Sant’Anello, la reliquia ritenuta dalla pietà popolare l’anello con cui la Beata Vergine Maria fu sposata a san Giuseppe, custodita nel reliquiario di argento e rame conservato nella cattedrale di San Lorenzo. “Custode” del Sant’Anello è la quattrocentesca Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento, di San Giuseppe e del Sant’Anello della cattedrale di San Lorenzo. Domani, in occasione della “calata”, si terrà in San Lorenzo il rito della vestizione di un nuovo membro della Confraternita, Emanuele Pettini.

Nel giorno della festa della Madonna delle Grazie sarà celebrata l’ordinazione di sei seminaristi perugini a diaconi transeunti, presieduta dall’arcivescovo, il card. Gualtiero Bassetti, nella basilica di San Domenico di Perugia, alle 17. Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Emmanule John Olajide Boluwatife, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello saranno ordinati diaconi, in vista del loro sacerdozio (il prossimo anno), per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del card. Bassetti, nella chiesa più capiente di Perugia, per consentire un’ampia partecipazione di fedeli nel rispetto delle disposizioni contro il contagio da Covid-19.