Giubileo lauretano: il 15° Stormo dona effigie della Beata vergine lauretana al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica

(foto Aeronautica Militare)

In occasione del Giubileo lauretano, sottolineato anche dalla partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla messa solenne dello scorso 8 settembre a Loreto, oggi il 15° Stormo ha consegnato al generale di squadra aerea Alberto Rosso, capo di Stato maggiore dell’aeronautica, una scultura sacra della Vergine lauretana di cui ricorre il centenario della proclamazione a patrona degli aeronauti. È stato il colonnello Diego Sismondini, comandante del 15° Stormo, ad officiare la consegna svoltasi nel Palazzo dell’aeronautica a Roma. L’effigie donata è opera dell’artista Marigrazia Strafella, che ne ha voluto fare omaggio all’Aeronautica militare in segno di riconoscenza per l’impegno costantemente profuso al servizio della comunità, non solo durante l’emergenza Covid. “Abbiamo pensato che dopo tanto chiedere è arrivato il momento di dire grazie”, le parole del generale Simondini che ha sottolineato l’impegno costante del 15° Stormo durante l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19 con trasporti in biocontenimento, venendo toccato solo marginalmente dal virus. “Siamo stati sempre impegnati, ognuno nel suo ambito, e con il nostro operato, le procedure, l’addestramento, la forte volontà e la tenacia di tutti siamo stati guidati e protetti dalla Virgo Lauretana nella nostra missione di ‘salvare vite umane’. Il grazie più grande oggi è rivolto proprio alla Madonna di Loreto”. “Avete nei vostri geni e nella vostra storia la responsabilità dell’aiuto al prossimo e del soccorso aereo. Anche nella fase più acuta e critica della pandemia avete operato in prima linea con eccezionale capacità e professionalità, con generosità e dedizione straordinari”, ha dichiarato il generale Rosso: “È una chiara dimostrazione di fede, oltre che di professionalità e di cuore, mi commuove e mi rende ancora più orgoglioso del Reparto e di tutto il personale in azzurro”.