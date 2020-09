Cile: Caritas e regione di Valparaíso, al via il progetto “Supporto alimentare, sanitario e operativo per la realizzazione di mense comunitarie”

L’8 settembre è stato firmato l’accordo tra il governatore della regione di Valparaíso, Jorge Martínez Durán, il vescovo presidente della Caritas cilena, Pedro Ossandón Buljevic, e il direttore esecutivo della Caritas cilena, Lorenzo Figueroa León, attraverso il quale verranno consegnati i fondi per la realizzazione del progetto “Supporto alimentare, sanitario e operativo per la realizzazione di mense comunitarie nella Regione di Valparaíso” presentato da Caritas Valparaíso al Governo regionale e al Consiglio regionale.

Un importo di 200 milioni di pesos sarà destinato a questo progetto che vuole contribuire alla sicurezza alimentare delle famiglie più vulnerabili della Regione, attraverso il supporto per la fornitura, l’implementazione e la gestione sanitarie delle “ollas comunes”, le mense comunitarie appunto.

Entro tre settimane, le strutture della Caritas riceveranno i kit corrispondenti a tre linee di azione: articoli per l’igiene, utensili da cucina, bombole di gas e alimenti non deperibili. Ciò garantirà condizioni più idonee per il funzionamento delle mense, soprattutto considerando il momento di crisi sanitaria che stiamo vivendo. La composizione di ogni kit è stata realizzata sulla base dell’identificazione delle esigenze in dialogo diretto con le squadre operative della Caritas, nonché seguendo le raccomandazioni sanitarie delle autorità.

Saranno circa trecento le mense della regione finanziate con questo fondo. Il 18% di loro opera nell’ambito di una parrocchia, chiesa o cappella, la stragrande maggioranza è attivata da associazioni di quartiere, club sportivi, centri sociali, fondazioni o persone fisiche che le organizzano. Insieme, forniscono circa 100.000 razioni alimentari settimanali, distribuite in 26 comuni.