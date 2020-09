Migranti: Mediterranea, trasbordate sulla Mare Jonio le 27 persone abbandonate per 38 giorni sul mercantile Etienne. Chiesto a Malta un porto sicuro di sbarco

Soccorsi in mare

La Mare Jonio ha completato nel pomeriggio il trasferimento a bordo delle 27 persone da 38 giorni sulla Maersk Etienne, nel Mediterraneo centrale. “Il nostro team medico – si legge in una nota di Mediterranea Saving Humans – li ha trovati in gravi condizioni psico-fisiche ormai incompatibili con ulteriore permanenza sulla petroliera. Abbiamo già chiesto alle Autorità di Malta, responsabili di questo evento Sar del 5 agosto, di indicarci al più presto un porto sicuro di sbarco per queste persone che hanno urgente bisogno di cure”.