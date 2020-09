Venezia 77: assegnato il premio cattolico Signis al film “Quo vadis, Aida?”. Menzione speciale a “Nomadland” con Frances McDormand

A un giorno dalla consegna del Leone d’oro alla 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia arrivano i primi verdetti, a cominciare dal premio cattolico internazionale Signis. E a vincerlo è stato il film “Quo vadis, Aida?” diretto dalla bosniaca Jasmila Žbanić.

La giuria internazionale Signis – composta da Eliana Ariola (Italia), Karel Deburchgrave (Belgio, presidente), Guillaume Goubert (Francia), Massimo Giraldi (Italia) e Sergio Perugini (Italia, segretario) – ha deciso di conferire il riconoscimento, uno dei più antichi al Lido dal 1948, con la seguente motivazione: “Il massacro di Srebrenica del luglio del 1995 è un avvenimento tragico ben noto, trattandosi del primo genocidio su suolo europeo dalla Shoah. Nessun documentario, a ben vedere, riesce a infondere quel livello di terrore che la regista bosniaca Jasmila Žbanić rende con il suo capolavoro ‘Quo vadis, Aida?’. La disumanità e l’orrore rivivono negli occhi di un’insegnante di inglese, Aida, che lavora come interprete per le Nazioni Unite; una madre di due figli che cerca disperatamente con ogni mezzo di salvare la sua famiglia e i suoi concittadini. Le parole dell’apostolo Pietro, ‘Quo vadis’, riecheggiano nel sorprendente finale marcato dalla speranza, dove la protagonista Aida ritrova il suo lavoro come insegnante e rifiuta di abbandonarsi all’odio”.

In aggiunta, la giuria Signis ha voluto assegnare una menzione speciale al film “Nomadland” della regista Chloé Zhao, passato in concorso oggi, venerdì 11 settembre, con la seguente motivazione: il film “ci racconta dei tanti adulti e anziani, segnati da lavoro precario e occasionale, che percorrono il territorio statunitense con i loro camper in cerca di nuova occupazione. Un’umanità che richiama i vecchi pionieri americani, che non dice mai addio ma semplicemente ‘ci rivediamo lungo la strada’. Attraverso il personaggio di Fern, meravigliosamente interpretato da Frances McDormand, riusciamo a cogliere la dignità e la solidarietà che si respira tra questi nomadi della società post-industriale. Questo road movie di Chloé Zhao, dalla fotografia così suggestiva, si rivela un potente inno alla vita”.

I riconoscimenti verranno consegnati domani, sabato 12 settembre alle 11, presso lo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior, nell’ambito della cerimonia dei premi collaterali a Venezia77.